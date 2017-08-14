Свитолина выиграла турнир WTA в Торонто

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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Premier 5 Rogers Cup в Торонто. Об этом говорится в сообщении WTA в Twitter.

В финале, который состоялся накануне, харьковчанка победила бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании - 6:4, 6:0.

Свитолину уже поздравил президент Украины. "Мы очень гордимся, Элина. Новых тебе побед в этом блестящем сезоне", - написал Петр Порошенко в Twitter.

Призовой фонд турнира Rogers Cup составляет $2,43 млн.

На пути к финалу Свитолина преодолела сопротивление нескольких очень сильных теннисисток - титулованную американку, первую ракетку мира Винус Уильямс, победительницу Уимблдона-2017 испанку Гарбинье Мугурусу, румынку Симону Халеп, которой Свитолина проиграла в этом году на открытом чемпионате Франции.

Элина Свитолина в пятый раз в этом сезоне успешно сыграла в финале турнира WTA и третий в серии Premier 5 - в феврале Элина выиграла турнир этой категории в Дубае, в мае - в Риме.

Благодаря победе в Торонто Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA.

Элина Свитолина продолжает подготовку к последнему в сезоне, четвертому турниру серии Grand Slam - открытому чемпионату США. Это соревнование начнется через две недели, 28 августа, и продлится до 10 сентября.