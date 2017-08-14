В зоне АТО за сутки ранили двух военных

Копірайт зображення Getty Images

За минувшие сутки боевики 25 раз нарушили перемирие на Донбассе, двое украинских бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Самая напряженная обстановка в конце минувших выходных была на донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны. Также вечером под вражеским огнем оказались укрепления ВСУ неподалеку от Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского.

На луганском направлении противник сконцентрировал огневую активность у Крымского.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино.

Кроме того, по сообщению штаба АТО, боевики обстреливали дома гражданских в Марьянке. Никто из местных жителей не пострадал.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.