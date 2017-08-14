Зонд Кассини пролетает над облаками Сатурна

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Зонд "Кассини" начинает финальную фазу своей миссии на Сатурн.

Аппарат выполняет первое из запланированных приближений к гигантской планете. Он подойдет к ней настолько близко, что пролетит сквозь верхние слои атмосферы.

Если миссия будет успешной, "Кассини" передаст уникальные данные о химическом составе Сатурна.

В следующем месяце аппарат должен осуществить свой последний маневр: окунуться в атмосферу планеты и сгореть.

В настоящее время "Кассини" выполняет серию оборотов вокруг Сатурна в пространстве между его атмосферой и кольцами.

По состоянию на утро понедельника он как никогда близко подошел к вершинам облаков - пролетев в 1600 км над ними.

Это позволяет зонду собрать образцы газов из самых высоких слоев атмосферы.

Ученые считают, что Сатурн примерно на три четверти состоит из водорода и на четверть - из гелия, объясняет Николас Алтобелли, ученый из проекта "Кассини" Европейского космического агентства.

"Считается, что более тяжелый гелий опускается вниз, - рассказал он BBC News. - Сатурн выделяет больше энергии, чем поглощает от Солнца, что означает, что он постепенно теряет гравитационную энергию".

Погружение в атмосферу будет означать, что на аппарат начнет действовать сила тяжести, и "Кассини", возможно, придется использовать двигатели для поддержания стабильности.

Но ученые верят, что зонд справится, и надеются, что во время следующих приближений он спустится еще ниже.

Миссия "Кассини" должна ответить и на некоторые другие важные вопросы о Сатурне. Один из них - сколько длится день на планете.

Исследователи знают, что речь идет приблизительно о 10,5 часах, но хотели бы получить более точную цифру.

Впрочем, пока эти измерения потерпели неудачу.

Миссия "Кассини", которая продолжается уже 20 лет, стала результатом сотрудничества между американским, европейским и итальянским космическими агентствами.

15 сентября они прекратят работу аппарата, в котором заканчивается топливо и который скоро выйдет из-под контроля.

Ученые хотят избежать возможного падения зонда на спутники Сатурна Титан и Энцелад. Эти небесные тела могут поддерживать простую бактериальную жизнь.

И единственный способ избежать этого - уничтожить аппарат, направив его в атмосферу Сатурна.