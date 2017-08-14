В Китае в центре лечения интернет-зависимости умер подросток

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Китайский тинейджер умер в больнице после пребывания в центре лечения интернет-зависимости, что вновь подняло дискуссию о существовании этих противоречивых учреждений.

По сообщениям, 18-летний парень получил многочисленные травмы. Директора центра и нескольких сотрудников задержали. На время расследования учреждение закрыли.

Инцидент произошел ранее в августе в восточной провинции Аньхой.

Мать подростка Лю сказала, что у ее сына развилась серьезная интернет-зависимость, которую они с мужем не могли побороть.

Поэтому родители решили отправить своего сына в центр, в котором используют "психологическое наставничество и физические упражнения" для лечения детей от интернет-зависимости, сообщает газета Anhui Shangbao.

Лю увезла сына в центр 3 августа. Два дня спустя родителям сообщили, что сын попал в больницу, где впоследствии скончался.

Точная причина смерти подростка неизвестна.

Но родители заявили, что врачи, которые осматривали тело их сына, рассказали о 20 внешних травмах и еще нескольких внутренних. Им разрешили увидеть его тело в морге.

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В свете этого инцидента многие СМИ призвали к усилению регулирования центров зависимости, а также критиковали родителей подростка.

В последние годы в Китае получили распространение так называемые "исправительные лагеря", в которых лечат зависимость от интернета и компьютерных игр.

Некоторые из них известны своей военной дисциплиной, их критиковали за слишком жесткие методы, такие как избиение пациентов и применения электрошока.

В прошлом году сообщалось, что девушка-подросток убила свою мать за то, что та отправила ее в центр лечения от интернет-зависимости, где над ней издевались.