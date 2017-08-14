Шарлоттсвилль: Белый дом выступил в защиту реакции Трампа

Копірайт зображення Reuters Image caption Импровизированный мемориал Хизер Хейер, которая погибла от наезда авто во время столкновений в Шарлоттсвилле

Белый дом выступил с защитой реакции Трампа на митинг ультраправых, во время которого вспыхнуло насилие.

Ранее президента раскритиковали за то, что он открыто не осудил крайнеправые группы.

Но представитель Белого дома заявил, что слова Трампа в том числе касались идеологии превосходства белых.

В субботу в группу митингующих, которые выступили против ультраправых, въехал автомобиль. Одна женщина погибла и 19 получили травмы.

В других стычках между ультраправыми и антифашистами в субботу были ранены еще 15 человек.

В воскресенье активисты сорвали пресс-конференцию организатора митинга правых Джейсона Кесслера. Он обвинил полицию в том, что она не предотвратила насилие.

Во многих городах США прошли акции в поддержку Шарлоттсвилля.

В Сиэтле полиция использовала слезоточивый газ, чтобы не допустить контакта между антифашистами и протрамповским митингом.

Как отреагировал Трамп?

Через несколько часов после того, как вспыхнули столкновения, Трамп заявил, что осуждает "масштабное проявление ненависти, фанатизма и насилия со всех сторон".

"Ненависть и разделение должны прекратиться немедленно", - сказал он репортерам в Нью-Джерси, где находится в рабочем отпуске.

"Как американцы мы должны объединиться с любовью к нашей нации", - добавил президент.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Один из плакатов на акции памяти Хизер Хейер, который обыгрывает комбинацию клавиш на компьютерной клавиатуре и означает "Удалить альтернативных правых"

Но этот комментарий прямо не осуждал белые экстремистские группы. За это его остро раскритиковали как демократы, так и республиканцы.

Сенатор Кори Гарднер, например, написал: "Господин президент, мы должны называть зло его собственным именем. Это были белые расисты, и это был (акт. - Ред.) внутреннего терроризма".

Белый дом отреагировал на критику заявлением о том, что осуждение Трампа касалось в том числе и ультраправых.

"Вчера президент решительно заявил, что осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти. Конечно, это включает и белых супремасистов, Ку-клукс-клан, неонацистов и все экстремистские группы", - сказал спикер.

Надо ли удивляться реакции Трампа?

Энтони Цурхер, корреспондент BBC в Северной Америке

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Намеки на то, как может отреагировать президент, можно было встретить еще в ходе его кампании.

В феврале 2016 господин Трамп сначала отказался отклонить поддержку от Ку-клукс-клана и Дэвида Дюка, его бывшего лидера, который стал политиком-республиканцем.

Через неделю будущий президент четко отмежевался от ККК, но начальную нерешительность ему не раз вспоминали в ходе кампании.

Критики Трампа считают, что его заявления после Шарлоттсвилля были "звоночком" для белых супремасистов. Если это действительно так, то послание явно было услышано.

"Комментарий Трампа был хорошим, - написал один из авторов неонацистского сайта The Daily Stormer. - Он на нас не напал. Он просто сказал, что нация должна объединиться".