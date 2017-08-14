Новый случай ботулизма в Харькове: снова вяленая рыба

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В Харькове зарегистрировали новый случай заболевания ботулизмом, сообщает областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

Расследование установило, что мужчина 1993 рождения ел вяленую плотву, которую купил в магазине по улице Маршала Конева.

Первые симптомы заболевания - внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание - появились примерно через 20 часов после употребления рыбы, говорят чиновники.

Больного госпитализировали в реанимацию и ввели поливалентный антитоксин.

По данным врачей, состояние больного - средней тяжести.

При обследовании магазин не смог предоставить сопроводительные документы на партию рыбы, говорят в лабораторном центре.

Сейчас его специалисты исследуют образцы плотвы, взятые у продавца.

Более 90 пострадавших

С начала года в Украине 90 человек заболели ботулизмом, девять из них умерли, сообщали ранее в Минздраве.

Восемь из девяти умерших отравились вяленой рыбой. Причем половина - употребляли рыбу промышленного производства.

В стране были проблемы с сывороткой от ботулизма.

Партия этих лекарств от Программы развития ООН поступила только в июле.

Украине предоставили 25 курсов лечения, которых должно хватить для 25 человек.

Эта партия сыворотки стоила 2,5 миллиона гривен, но Украине ее предоставили бесплатно как гуманитарную помощь.

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Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать употребления вяленой, соленой и консервированной рыбы и мясных консервов, прежде всего домашнего производства, советуют в Минздраве.

Симптомы

Ботулотоксин - один из самых сильных ядов в мире. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг.

Последствиями отравлений могут стать парезы и параличи гортани, глотки и дыхательных мышц. Человек задыхается, может развиться заражение крови.

Инкубационный период может длиться от нескольких часов до пяти суток, говорят в Минздраве.

Одним из первых признаков ботулизма являются нарушения зрения, что связано с параличом глазных мышц.

Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, боль при глотании, может измениться тембр голоса.