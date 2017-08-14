Биг-Бен замолчит до 2021 года

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Знаменитые лондонские часы Биг-Бен в связи с ремонтом на следующей неделе замолчат на четыре года - до 2021 года.

Последний раз куранты пробьют в полдень в понедельник. После этого они не будут работать до тех пор, пока будет продолжаться ремонт часов и башни Вестминстерского дворца - Башни Елизаветы.

Большой колокол башни звучал в начале каждого часа в течение 157 лет.

Последний раз он умолкал в 2007 году, а до этого - во время капитальных ремонтов между 1983 и 1985 годами.

В британском парламенте, где расположен Биг-Бен, заявили, что остановка часов поможет рабочим, которые будут делать ремонт.

Куранты при этом будут бить на такие важные праздники как Новогодняя ночь и Поминальное воскресенье.

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Говорят, что Башня Елизаветы является самым фотографируемым зданием в Британии.

Ремонтная бригада уже установила леса и уже начались работы по восстановлению и реконструкции внутренней части башни. Также планируется усовершенствование системы охраны труда и пожарной безопасности, а также повышение энергоэффективности.

Во время ремонтных работ электрический двигатель будет продолжать работать, однако сами часы временно закроют.

Само здание британского парламента также нуждается в ремонте, поэтому во время его восстановления парламентариев на некотором время переместят в другое здание.