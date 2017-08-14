Биг-Бен замолчит до 2021 года
Знаменитые лондонские часы Биг-Бен в связи с ремонтом на следующей неделе замолчат на четыре года - до 2021 года.
Последний раз куранты пробьют в полдень в понедельник. После этого они не будут работать до тех пор, пока будет продолжаться ремонт часов и башни Вестминстерского дворца - Башни Елизаветы.
Большой колокол башни звучал в начале каждого часа в течение 157 лет.
Последний раз он умолкал в 2007 году, а до этого - во время капитальных ремонтов между 1983 и 1985 годами.
В британском парламенте, где расположен Биг-Бен, заявили, что остановка часов поможет рабочим, которые будут делать ремонт.
Куранты при этом будут бить на такие важные праздники как Новогодняя ночь и Поминальное воскресенье.
Говорят, что Башня Елизаветы является самым фотографируемым зданием в Британии.
Ремонтная бригада уже установила леса и уже начались работы по восстановлению и реконструкции внутренней части башни. Также планируется усовершенствование системы охраны труда и пожарной безопасности, а также повышение энергоэффективности.
Во время ремонтных работ электрический двигатель будет продолжать работать, однако сами часы временно закроют.
Само здание британского парламента также нуждается в ремонте, поэтому во время его восстановления парламентариев на некотором время переместят в другое здание.