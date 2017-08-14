В Иловайской трагедии погибли 366 украинских бойцов - ГПУ

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Главная военная прокуратура завершила изучение обстоятельств Иловайской трагедии, в результате которой в августе 2014 года погибли 366 украинских бойцов, 429 получили ранения, а еще 300 попали в плен. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В то же время в прокуратуре добавили, что окончательное решение в производстве примут после завершения допросов и привлечения к уголовной ответственности всех виновных лиц.

"Согласно выводам экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который находится в непосредственном причинно-следственной связи с Иловайской трагедией, является военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации в виде прямого вторжения на территорию Украины", - говорится в сообщении.

По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ М. Богдановскому, который "непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ во время их вторжения на территорию Украины в августе 2014 года" и организовал убийство украинских бойцов у Иловайска.

Кроме того, привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 89 человек, в том числе 43 россиянина. Среди них - 20 должностных лиц, в том числе 11 человек из числа руководства ВС РФ (министр обороны России Сергей Шойгу его первый заместитель Валерий Герасимов), добавили в ГПУ.

Указанные лица объявлены в розыск, суд дал разрешение на их задержание.

"В суд направлен 41 обвинительный акт в отношении 45 человек. Приговорами украинских судов 25 человек уже осуждены, в том числе 9 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Главная военная прокуратура продолжает собирать доказательства и устанавливать причастных к войне против Украины и совершению военных преступлений на территории Украины.

В прокуратуре добавляют, что каждый виновный должен понести заслуженное наказание, которое определят украинские суды и Международный уголовный суд.

29 августа 2014 года во время выхода из Иловайска колонны украинских бойцов расстрелял противник.