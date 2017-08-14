Станет ли Mi Gente новым Despacito?

Копірайт зображення POLYDOR Image caption Джей Бальвин - автор четырех альбомов, который вдохнул новую жизнь в жанр реггетон

Трек Despacito Луиса Фонси недавно побил рекорды стриминговых сервисов - большое достижение для неанглоязычной песни.

Но похоже, что это будет не единственный латиноамериканский хит лета.

Самой популярной песней стриминг-сервиса Spotify недавно стала другая композиция - Mi Gente. В Британии она вошла в топ-20 лидеров.

"Это невероятно. Просто благословение", - говорит ее исполнитель, колумбийский певец Джей Бальвин.

Он мегапопулярен в Южной Америке. Считают, что Бальвин вдохнул новую жизнь в реггетон - смесь регги, рэпа и хип-хопа, возникшую в Пуэрто-Рико в конце 1990-х.

Музыкант приправил этот жанр африканскими, карибскими и электронными мотивами. А его тексты отходят от андерграундных корней реггетона в сторону более универсального, романтического нарратива.

"Моя музыка никого не дискриминирует", - поет он в Mi Gente.

Когда мы упомянули в разговоре с ним эти строки, он подтвердил: "Именно так, я латиноамериканец, но не создаю музыку для латиноамериканцев. Моя музыка - для всех в мире".

"Музыка должна объединять людей. Не учитывать расу, язык, культуру. Вот что я хочу сказать этой строкой", - рассказал он.

"Новая эра творчества"

Копірайт зображення UNIVERSAL MUSIC LATIN

Кроме Despacito и Mi Gente, в списке 50 самых популярных композиций Spotify - еще пять испаноязычных треков. Что же стоит за этим неожиданным взрывом латиноамериканских хитов?

Глава Universal Records Люсьен Грейндж, говорит, что главное здесь - стриминговые сервисы. Они предоставили латиноамериканцам платформу, которой те никогда не имели на лингвистически консервативных радиостанциях США и Британии.

"Стриминг изменил то, как люди находят и слушают музыку", - рассказал Грейндж BBC в прошлом месяце.

"Мы видим начало новой эры творчества, когда любой, кто делает качественный продукт, сможет найти аудиторию".

Кроме того, Spotify сам активно продвигает латиноамериканскую музыку за пределами Южной Америки.

"Наблюдается эффект домино, - недавно рассказал глава латиноамериканского направления Spotify журналу Billboard. - Чем больше таких песен мы ставим в глобальный чарт, тем больше люди привыкают слушать музыку на других языках".

А Бальвин имеет свое объяснение феномена.

"Думаю, сейчас дети по всему миру более открыты к новому, - сказал он BBC по телефону. - Люди более открыты для хороших мелодий, даже если не понимают слов".