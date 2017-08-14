К дням независимости Индии и Пакистана музыканты объединили их гимны

Копірайт зображення YOUTUBE/VOICEOFRAM

14 августа Пакистан отмечает 70-летие независимости, а на следующий день свою независимость будет праздновать Индия.

Два государства имеют напряженные отношения - преимущественно из-за противоречивой территории Кашмир, за которую они дважды воевали.

Но к круглой дате певцы из обеих стран выпустили песню, которая объединила их гимны.

Видео опубликовали в Facebook. Оно получило положительную реакцию с обеих стран.

Клип начинается надписью: "Когда мы открываем границы искусству, наступает мир".

Далее ряд певцов исполняют гимны Индии и Пакистана - кто-то из студий, кто-то - под открытым небом.

Перед этим аккаунт Voice of Ram также опубликовал видео, на котором индийская группа исполняет а капелла национальный гимн Пакистана. "Это наш способ поздравить Пакистан с днем ​​рождения", - говорится в клипе.

Пакистанская газета Dawn назвала это "неожиданным предложением", которое "приятно услышать".

Оба видео набрали более 450 тысяч просмотров каждое.

Активист Рам Субраманиян, который руководит страницей Voice of Ram, рассказал индийской газете Catch News, что инициировал этот проект, потому что "многие люди боятся говорить о мире, а это алогичный страх".

За последние годы на линии разграничения между индийскими и пакистанскими силами в Кашмире неоднократно гибли люди.

Националисты с обеих сторон обвиняли людей, которые отстаивают мир, в предательстве своих погибших.