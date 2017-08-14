В Украине отрицают поставки ракетных технологий КНДР

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Украинские оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало статью с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом, говорят исследователи".

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"Успех Северной Кореи в испытании межконтинентальных баллистических ракет, которые, похоже, могут достичь США, стал возможен благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, предположительно - с украинской фабрики, имеющей исторические связи с российской ракетной программой, - согласно экспертного анализа, опубликованного в понедельник, и засекреченных оценок американских разведывательных агентств", - говорится в материале.

Газета ссылается, в частности, на исследования специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана.

В заявлении, опубликованном во вторник, г-н Турчинов назвал информацию о передаче ракетных технологий КНДР "ложной".

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами", - заявил он.

По его словам, Украина считает правящий режим Северной Кореи "опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны".

Завод "Южмаш" также опроверг факты, изложенные в публикации NYT.

Предположения авторов и цитируемого ими эксперта "не имеют отношения к реальности", говорится в заявлении завода.

"Южмаш никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения за время независимости Украины Южмаш не выпускает", - заявило предприятие.