Из-за оползня в Сьерра-Леоне под землей оказались сотни людей

Image caption Ночью выпало большое количество осадков

Огромный селевой поток вблизи столицы Сьерра-Леоне накрыл дома. Спасатели опасаются, что погибли сотни людей, а еще многие оказались в ловушке.

После сильных дождей в ночь на понедельник размыло холм в районе Риджент, он обрушился и накрыл дома.

Корреспондент BBC на месте трагедии говорит, что многие люди могли в это время спать.

Чиновники настаивают, что пока еще преждевременно называть количество погибших. На месте обвала уже сейчас обнаружили десятки тел.

Вице-президент Сьерра-Леоне Виктор Бокар Фох сказал, что "вероятно, под завалами погребены сотни погибших".

"Эта катастрофа настолько страшная, что я сам чувствую себя сломанным", - сказал он агентству Reuters. По его словам, весь тот район оцеплен, а жителей оттуда эвакуируют.

Image caption Когда произошел оползень, люди спали

Спасатели на месте аварии пытаются откопать людей, оказавшихся в ловушке после обвала части горы, сообщила местная газета Sierra Leone Telegraph.

На фото, опубликованных в соцсетях и Twitter, видно, как люди ходят по пояс в грязной воде после ливней в районе Фритавна.

Наводнения для страны не являются чем-то необычным, здесь дожди часто смывают слабо укрепленные здания.

В 2015 году Фритавн пережил страшные наводнения, вызванные муссонными ливнями. Тогда погибли 10 человек, а тысячи остались без крова.