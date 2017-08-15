"Полным, но спортивным" угрожают болезни сердца

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У людей с избыточным весом или ожирением - повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они выглядят здоровыми с медицинской точки зрения, заявляют эксперты.

Публикация в Европейском журнале сердца стала еще одним аргументом против утверждения, что люди могут быть "полными, но спортивными".

Исследователи изучали информацию о здоровье более полумиллиона человек в 10 европейских странах, включая Британию.

Нормальное артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови не были залогом крепкого здоровья сердца среди людей с ожирением.

После наблюдения в течение 12 лет у 7637 испытуемых развились сердечные заболевания.

Вес, как представляется, является фактором риска.

У участников эксперимента с избыточным весом или ожирением, но с нормальным артериальным давлением, уровнем сахара в крови и показателями холестерина, примерно на 28% больше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, чем у людей с аналогичными показателями и здоровой массой тела.

Быть толстым и "метаболически нездоровым" - с высоким артериальным давлением, холестерином и сахаром в крови - было еще рискованнее.

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Исследователи Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета уверяют, что их выводы призваны напомнить, что избыточный вес может привести к проблемам со здоровьем в будущем.

Доктор Иоанна Тзулаки из Королевской школы общественного здоровья говорит: "Я думаю, что концепции здорового ожирения больше не существует".

"Во всяком случае, наше исследование показывает, что у людей с избыточным весом, которых можно назвать "здоровыми", еще не развился нездоровый обмен веществ. Это происходит позже, и тогда у них может случиться, например, сердечный приступ", - говорит исследовательница.

По мнению исследователей, избыточный вес сам по себе не может непосредственно увеличивать риск сердечных заболеваний. Но это происходит со временем, из-за повышения артериального давления и уровня глюкозы.

Профессор Метин Авгирян из Британского фонда сердца, частично финансирующего исследования, сказал: "Конечно, здоровый вес является ключевым шагом к здоровому сердцу".