В Индии арестовали подозреваемых в утечке эпизодов "Игры престолов"

Копірайт зображення HBO

Полиция Индии арестовала четырех человек, которых подозревают в "сливе" четырех серий сериала "Игра престолов" до того, как их показали в эфире.

Трое из них являются сотрудниками компании Prime Focus Technology, один работал там ранее.

Эта компания, находящаяся в Мумбаи, хранит и готовит сериал для индийского сайта Hotstar. В полицию обратились сами представители Prime Focus Technology.

"Игра престолов" уже стала самым пострадавшим от пиратства сериалом за всю историю телевидения.

Копірайт зображення Press Association

Четвертую серию седьмого сезона выложили в сеть 4 августа - за несколько дней до того, как ее должны были транслировать по всему миру.

Недавно группа хакеров заявила, что они похитили 1,5 терабайта данных, в том числе якобы сценарии к "Игре престолов", которую снимает телекомпания HBO.

В понедельник они выложили сценарии некоторых новых серий.