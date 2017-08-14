В Йемене за четыре месяца вспышки холеры количество заболевших превысило 500 тысяч

Копірайт зображення EPA Image caption Более 99% больных, имеющих доступ к медицине, полностью выздоравливают

Количество возможных случаев заболевания холерой, ставшей результатом войны в Йемене, превысило 500 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По меньшей мере 1975 больных умерли с тех пор, как в конце апреля началась вспышка этой болезни, которая распространяется через загрязненную воду.

По данным ВОЗ, общее количество случаев болезни с июля снизилось, однако до сих пор ежедневно заражаются по 5000 человек.

Болезнь распространяется из-за ухудшения гигиены и санитарных условий вследствие разрушения инфраструктуры.

В Йемене без доступа к чистой воде и санитарии в результате войны оказались более 14 млн человек, а в больших городах прекратили вывозить мусор.

Холера - это острая кишечная инфекция, вызванная употреблением пищи или воды, загрязненной бактерией Vibrio cholera.

Большинство из зараженных без тяжелых симптомов, но в некоторых случаях, если не лечить, пациент может умереть в течение нескольких часов.

Служба здравоохранения Йемена не может справиться с эпидемией холеры, которая на сегодня является крупнейшей в мире. Более половины всех медицинских учреждений закрыты из-за ущерба, причиненного в течение более чем двух лет конфликта между проправительственными силами и повстанческим движением хуситов.

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ВОЗ заявляет, что дефицит лекарств и медицинских препаратов является постоянным и распространенным явлением, а 300 тысяч медиков в Йемене почти год не получали зарплату.

"Медики Йемена работают в невыносимых условиях, - сказал генеральный директор ВОЗ д-р Тедорс Адханом Гебреесус. - Тысячи людей болеют, но там не хватает больниц, не хватает лекарств, недостаточно чистой воды.

Эти врачи и медсестры является основой медицинского ответа - без них мы ничего не можем сделать в Йемене. Нужно им выплатить зарплату, чтобы они могли и дальше спасать жизни".

ВОЗ и ее партнеры работают над созданием в Йемене специализированных клиник лечения холеры, реабилитационных учреждений, а также над поставками медицинских препаратов и поддержкой медиков Йемена во время эпидемии.

Более 99% зараженных, имеющих доступ к медицинским услугам, выживают.

Д-р Тедрос призвал все стороны вооруженного конфликта в Йемене, в котором с марта 2015 года погибли более 8000 человек, а более 46 тысяч были ранены, срочно найти политическое решение.

"Народ Йемена больше не может это терпеть - ему нужен мир для восстановления своей жизни и своей страны", - добавил он.