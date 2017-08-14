В Марьинке обстреляли жилые дома - штаб АТО

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14 августа ситуация в АТО оставалась напряженной. В Марьинке боевики обстреляли жилые дома. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам Марьинки около 16:00. Из местных никто не пострадал.

Около 7 утра в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово двое военных получили ранения.

Окрестности Авдеевки обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные применяли оружие. Кроме того, под огнем оказались позиции в районе Луганского и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении были обстрелы на подступах к Марьинке и Красногоровке.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.