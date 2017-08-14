В Марьинке обстреляли жилые дома - штаб АТО
14 августа ситуация в АТО оставалась напряженной. В Марьинке боевики обстреляли жилые дома. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Боевики ударили из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам Марьинки около 16:00. Из местных никто не пострадал.
Около 7 утра в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово двое военных получили ранения.
Окрестности Авдеевки обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные применяли оружие. Кроме того, под огнем оказались позиции в районе Луганского и Верхнеторецкого.
На мариупольском направлении были обстрелы на подступах к Марьинке и Красногоровке.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.