Трамп осудил "зло расизма" в Шарлоттсвилле

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Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы страны не пожалеют никаких ресурсов для защиты американских граждан. По его словам, те, кто совершает акты насилия на почве нетерпимости, не уйдут от ответственности.

"Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы", - заявил президент.

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Трамп выступил с резким осуждением "зла расизма" в Шарлоттсвилле, а также "преступников и прочей шантрапы, включая ККК".

В конце прошлой недели многочисленные приверженцы крайне правых идей прибыли в город Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, чтобы выразить протест против планов городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли - одного из заметных участников гражданской войны в США, сражавшегося на стороне южан.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Противостояние ультраправых и антифа привело к массовым беспорядкам в городе

Марш ультраправых вызвал контр-акции со стороны антифашистов и активистов прочих левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки, в результате чего власти были вынуждены объявить в городе чрезвычайное положение и направить туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.

Одна женщина погибла и не менее 19 человек получили травмы, после того как автомобиль врезался в толпу протестовавших против прибытия в город ультраправых.

В воскресенье Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией, однако критики упрекнули его за то, что он не стал осуждать действия экстремистов.

В понедельник он вернулся в Белый дом, чтобы выступить с полноценным заявлением.

"Мы осуждаем это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия, - заявил глава государства. - Подобному нет места в Америке".

Он почтил память 32-летней Хитер Хайер, погибшей после того, как автомобиль врезался в толпу протестующих, а также двух полицейских, погибших при крушении вертолета, помогавшего в восстановлении порядка.