Сутки в АТО: восемь военных ранены
- 15 августа 2017
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За минувшие сутки боевики 31 раз нарушили перемирие, восемь украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба центра АТО в Facebook.
По сообщению штаба, уже несколько дней подряд на подступах к Авдеевке практически не прекращаются обстрелы позиций ВСУ.
Кроме того, на донецком направлении обстреливали позиции ВСУ вблизи Каменки, Луганского и Верхнеторецкого.
На мариупольском направлении стреляли около Марьинки и Водяного.
В штабе АТО отмечают, что ВСУ строго придерживаются минских соглашений.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.