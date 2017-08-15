Сутки в АТО: восемь военных ранены

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За минувшие сутки боевики 31 раз нарушили перемирие, восемь украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба центра АТО в Facebook.

По сообщению штаба, уже несколько дней подряд на подступах к Авдеевке практически не прекращаются обстрелы позиций ВСУ.

Кроме того, на донецком направлении обстреливали позиции ВСУ вблизи Каменки, Луганского и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении стреляли около Марьинки и Водяного.

В штабе АТО отмечают, что ВСУ строго придерживаются минских соглашений.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.