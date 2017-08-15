Тейлор Свифт выиграла дело против диджея, который ее домогался

Копірайт зображення AFP Image caption Тейлор Свифт подала встречный иск против ди-джея, который утверждал, что его уволили с работы из-за ее обвинения

Коллегия присяжных в Денвере (штат Колорадо, США) признала бывшего радиодиджея Дэвида Мюллера виновным в сексуальных домогательствах к поп-звезде Тейлор Свифт, присудив ей символическую компенсацию в один доллар, которой и добивалась певица.

Присяжные признали достоверными утверждения Тейлор Свифт о том, что во время концерта в 2013 году Мюллер схватил ее за ягодицу под юбкой.

Судебное разбирательство начал сам Мюллер, который требовал от певицы компенсации, утверждая, что из-за ее обвинения он потерял работу. Однако на прошлой неделе судья отклонил его иск.

"Я признаю, что в жизни, в обществе, в моей способности нести огромные расходы на защиту себя в подобных судебных процессах я занимаю привилегированное положение", - заявила Тейлор Свифт после вердикта присяжных.

"Я надеюсь помочь таким образом тем, чьи голоса также должны быть услышаны. Поэтому в ближайшем будущем я буду делать пожертвования множеству организаций, помогающих жертвам сексуальных домогательств защищать себя в судах", - добавила певица.