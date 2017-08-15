Лидер КНДР решил повременить с планом по Гуаму

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пересмотрел свои планы относительно удара по американской территории в Тихом океане - острову Гуам, сообщают государственные СМИ. Но перед принятием решения он хочет увидеть реакцию США.

Готовясь "охватить Гуам огнем", КНДР заявила, что хочет увидеть действия "глупых янков".

На прошлой неделе Северная Корея и США обменялись новой порцией угроз.

КНДР заявила, что у нее есть ракеты, способные достичь территории США. Вместе с тем, президент Дональд Трамп пообещал обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если их действия будут угрожать Америке.

Последние сообщения северокорейских СМИ указывают на паузу в этой войне слов.

Что означает заявление КНДР?

В сообщении государственного информационного агентства KCNA говорится, что Ким Чен Ын "длительное время разрабатывал этот план" и обсудил его с высшими военными чинами.

Командующий стратегическими силами Северной Кореи сейчас просто ждал приказов "после окончания подготовки к охвату Гуама огнем".

Но, самое главное, в сообщении также сказано, что лидер Северной Кореи будет наблюдать за США, прежде чем принять любое решение, что свидетельствует о явном замедлении в провокационной риторике.

Копірайт зображення Reuters Image caption На острове Гуам расположена военная база США

Корреспондент ВВС в Сеуле Йогита Лимае отмечает, что в последнем комментарии есть разговоры о том, как "уменьшить напряжение и предотвратить опасный военный конфликт на Корейском полуострове".

Корреспондент добавляет, что после многодневных угроз со стороны Пхеньяна может показаться, что Ким Чен Ын готов наконец нажать кнопку "Пауза" - но в такой таинственной стране, как КНДР, никогда нельзя быть уверенным ни в чем.

Аналитики говорят, что это может означать, что Пхеньян еще не вполне готов к атаке на Гуам, поэтому, возможно, просто выторговывает больше времени.

Что в последний раз заявили США?

Это заявление появилось в северокорейском СМИ после строгого предупреждения министра обороны США Джеймса Мэттиса о том, что любая атака может быстро перерасти в войну, и если Пхеньян выпустил ракету в направлении Гуама, "тогда игра начнется".

Он рассказал журналистам, что американские военные будут защищать страну "от любого нападения, в любое время и с любого направления".

Он попытался успокоить жителей Гуама, находящихся на военных базах США, а также около 160 тысяч человек, что они хорошо защищены, и заверил, что в случае запуска ракеты "мы с ней разберемся".

Маленький, но важный остров Гуам

• Гуам - остров в западной части Тихого океана между Филиппинами и Гавайями.

• Имеет статус неинкорпорированной территории США (то есть остров не входит в состав США, но является их владением). Люди, родившиеся на Гуаме, - американские граждане, но без права голоса на американских выборах.

• На острове живет около 163 тысяч человек.

• Площадь острова 541 кв. км.

• Американская военная база занимает примерно четверть острова. Сейчас на базе находится около 6000 военнослужащих.

В Пхеньяне утверждают, что в стране уже есть ракеты, способные достичь континентальной территории США, - и два недавних испытания заставили западных экспертов предположить, что это может быть правдой.

6 августа Совбез ООН единогласно принял ужесточение санкций против КНДР. Резолюция ООН, являющаяся ответом на запуски межконтинентальных баллистических ракет, была принята по инициативе Вашингтона.

Напряженность между США и КНДР усилилась после сразу двух за месяц испытаний Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты в июле.