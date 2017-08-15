Украинцы не пострадали в аварии автобуса в Турции - МИД

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Граждан Украины среди пострадавших в результате аварии автобуса в Турции нет. Об этом сообщила консульская служба МИД Украины в Twitter.

"Консул сообщает об отсутствии граждан Украины среди пострадавших в результате аварии в Турции 14.08.17", - говорится в сообщении.

14 августа в Турции водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, после чего автобус перевернулся.

В результате по меньшей мере четыре человека погибли, многие пассажиры получили травмы.

Автобус двигался по трассе Анкара-Конья. Всего в автобусе находилось 49 человек.