В Германии угнали грузовик с Нутеллой

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В центральной Германии воры угнали прицеп грузового автомобиля с 20-ю тоннами шоколадной пасты "Нутелла" и яйцами "Kinder Сюрприз".

Стоимость украденных сладостей оценивается в 50 тысяч евро.

Инцидент произошел в субботу ночью в Нойштадте. Полиция считает, что для кражи нужно было подогнать другой грузовик или микроавтобус.

Преступление может быть связано с угоном пустого грузовика в Веймаре - в 25 км от Нойштадта.

Это уже не первый случай похищения сладостей в Германии в течение нескольких последних дней.

В субботу в Виттенбурге угнали грузовик с фруктовым соком.