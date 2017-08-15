ФСБ утверждает, что задержала в Крыму "агента СБУ"

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В ФСБ России заявили, что задержали в аннексированном Крыму "агента Службы безопасности Украины в Херсонской области".

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации предотвратила совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - говорится в сообщении спецслужбы.

В СБУ сообщили, что выясняют информацию об инциденте.

В заявлении ФСБ утверждают, что задержанного зовут Геннадий Лимешко и что ранее он якобы служил разведчиком в АТО, а теперь прибыл в Крым для совершения диверсий.

У задержанного якобы изъяли две тротиловые шашки, гранату, горючую смесь, ручную пилу и фотоаппарат, с помощью которых, как считают в спецслужбе, он должен был "уничтожить (повредить) путем поджога лесные массивы в районе Судак-Рыбачье-Алушта, создать условия для обвала горных пород с целью перекрытия автомобильной трассы Судак-Новый Свет, поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье".

Его задержали якобы при попытке повредить линию электропередач.

Киевский районный суд Симферополя уже постановил арестовать задержанного на две недели.

ФСБ России уже не первый раз сообщает о задержании в Крыму "украинских разведчиков".

Осенью 2016-го там якобы поймали "сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины", однако в украинском министерстве заявили, что ни один украинский военный не был задержан.