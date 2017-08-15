Amnesty International: власть Крыма превзошла сама себя

Копірайт зображення amnesty.org.ua Image caption Крымские татары протестуют против преследования своих родных за терроризм и экстремизм

Международная правозащитная организация считает, что преследование крымских татар за одиночные пикеты в Крыму является демонстрацией "тотального неприятия инакомыслия на полуострове".

Amnesty International призвала российскую администрацию Крыма отказаться от задержаний за административные правонарушения и прекратить преследование за инакомыслие на полуострове.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 10 августа был задержан за одиночный пикет 76-летний Сервер Караметов. Ему дали 10 суток административного ареста.

14 августа на его поддержку к административным зданиям вышло еще несколько татар старшего возраста, которые держали в руках плакаты "Путин, наши дети не экстремисты и не террористы". Четверых из них также задержали.

"Задержание и арест Сервера Караметова является грубым нарушением прав на свободу слова и собрания. Но, задержав активистов, вышедших на его поддержку, де-факто власть Крымского полуострова превзошла сама себя, продемонстрировав патологическую нетерпимость к любому инакомыслию. Мы требуем немедленно освободить всех задержанных крымскотатарских активистов и прекратить любое незаконное преследование крымчан", - заявил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Одного из задержанных, Ярикула Давлатова, оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев. Остальных троих - отпустили.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в течение последнего месяца в Крыму были приняты "как минимум пять политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, семь человек были арестованы или оштрафованы".

Среди осужденных, в частности, Владимир Балух, которого в начале августа Раздольненский суд аннексированного Россией Крыма приговорил к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Г-на Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы нашли на чердаке его дома. Владимир Балух свою вину не признал.

Российские правоохранительные органы неоднократно заявляли, что имеют достаточно доказательств против обвиняемых и подозреваемых в экстремистской деятельности на территории Крыма.

• Крым: место, куда так сложно попасть иностранцу

По данным Центра гражданских свобод, сегодня более 40 граждан Украины, большинство из которых - крымские татары, находятся за решеткой в ​​Крыму и России с подозрениями в террористической, диверсионной деятельности, в посягательстве на территориальную целостность РФ. Украина считает их политическими заключенными.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев утверждал, что всего около 35 тысяч человек вынужденно покинули Крым после аннексии Крыма. Из них 20 тысяч - это крымские татары.

Организация "Крым SOS" говорит, что эта цифра может составить 50 тысяч, поскольку многие переселенцы не видят смысла регистрироваться в социальных органах.