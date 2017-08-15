Первую леди ЮАР обвиняют в избиении модели

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Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе предстанет перед судом ЮАР по обвинению в насилии, сообщил министр полиции.

Как сообщают СМИ, г-жа Мугабе напала на 20-летнюю модель в отеле фешенебельного района Сандтон в Йоханнесбурге.

Молодая женщина обвинила 52-летнюю Мугабе в том, что та ударила ее в лицо, и выложила в соцсетях изображение раны на голове.

Министр полиции Южной Африки Фикиль Мбалула заявил журналистам: "Она не под арестом, так как сотрудничает с полицией".

По сообщению, нападение произошло в воскресенье вечером. Министр правительства провинции Гаутенг заявил, что дело о нападении открыли по заявлению потерпевшего.

Причина возможного нападения непонятна.

Министр информации Зимбабве Кристофер Мушво рассказал BBC, что ему ничего не известно об обвинениях.

Нападение произошло, когда г-жа Мугабе находилась в ЮАР на лечении голеностопного сустава, который повредила в прошлом месяце в ДТП, утверждают СМИ Зимбабве.

Поскольку это была частная поездка в ЮАР, то г-жа Мугабе не подпадает под защиту дипломатического неприкосновенного режима.

Грейс Мугабе пока не прокомментировала ситуацию.