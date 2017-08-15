Топ-руководители уходят от Трампа из-за событий в Вирджинии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Руководитель Intel Брайан Кржанич говорит, что "не стоит сомневаться в осуждении ненависти"

Еще два топ-руководителя подали в отставку из Американского промышленного совета при президенте США из-за событий в Шарлоттсвилле.

Совет покинут руководитель компании Intel Брайан Кржанич и глава компании по производству спортивной одежды Under Armour Кевин Планк. Ранее из совета ушел глава фармацевтической компании Кен Фрейзер.

В субботу в протестах ультраправых и их оппонентов в Вирджинии погибла женщина. Еще 19 человек получили ранения.

После этого инцидента Дональда Трампа раскритиковали среди как демократов, так и республиканцев за его комментарии по поводу столкновений. Тогда президент США осудил насилие "со стороны обеих сторон" протеста, при этом выделив ультраправых.

После давления общественности Дональд Трамп выступил против расистского насилия в Шарлоттсвилле.

"Расизм - это зло, и те, кто совершает насилие во имя него, - преступники и бандиты", - заявил президент.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кевин Планк (справа) вышел из совета

В понедельник руководитель Under Armour осудил расизм. "Мы расстроены событиями в Шарлоттсвилле. В этом мире нет места расизму и дискриминации. Мы выбираем любовь и единство", - написал Кевин Планк в Twitter.

Десять часов спустя в Twitter компании он сообщил о том, что уходит из совещательного органа.

Вскоре о своем выходе из Американского промышленного совета заявил и Брайан Кржанич. В блоге на сайте Intel он объяснил свои действия тем, что "политика и политические программы отошли от важной миссии восстановления американской производственной базы".

В предыдущих твитах он написал, что "не должно быть никаких сомнений в осуждении высказываний о ненависти или о превосходстве белой расы".

Оба руководителя ранее были сторонниками Дональда Трампа.

Копірайт зображення AFP Image caption Дональд Трамп и Кен Фрейзер во время предыдущей встречи в Белом доме

Другие руководители компаний ранее также покинули президентский консультативный совет, выступая против политики Трампа.

Бывший исполнительный директор Uber Трэвис Калачик ушел из Делового консультативного совета в феврале из-за иммиграционной политики администрации Трампа.

Исполнительный директор Tesla Маск и исполнительный директор Walt Disney Роберт Игер покинули Президентский стратегический и политический форум в июне, после того, как Дональд Трамп заявил, что выйдет из Парижского соглашения по климату.