В Бельгии приготовят гигантский омлет

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Традиционный огромный омлет из 10 тысяч яиц обещают приготовить в Бельгии во вторник, несмотря на яичный скандал, разгоревшийся в ЕС.

По словам организаторов, найденные следы запрещенного фипронила в яйцах в 18-ти странах не заставят их нарушить 22-летнюю традицию города Мальмеди на юго-востоке страны.

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По словам чиновников, отвечающих за безопасность пищевых продуктов, инсектицида, обнаруженного в яйцах, слишком мало, чтобы причинить людям вред.

Однако на фоне скандала уже уничтожили миллионы яиц, арестовали двух человек и остановили работу 180 птицеферм.

Ходит множество слухов, и люди говорят, что они немного напуганы Роберт Ансене, Организатор

Убытки производителей и продавцов оценивают в 150 млн евро.

Медиа сообщают, что яйца в Мальмеди проходят строгую проверку, однако организаторы все равно опасаются, что многие посетители могут побрезговать омлетом с беконом и пряностями, приготовленным на 4-метровой сковороде.

"Посмотрим, как будет, так как до сих пор ходит множество слухов, и люди говорят, что они немного напуганы", - рассказал один из организаторов праздника Роберт Ансене, который возглавляет "Всемирное братство рыцарей гигантского омлета".

В рамках ежегодного действа порции омлета бесплатно раздают прохожим на площади города.

Традиция готовить огромную яичницу распространилась и на другие страны, в частности на Францию, США, Канаду и Аргентину.