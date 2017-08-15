Transparency International: в отношении Матиоса открыто дисциплинарное производство

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Об этом сообщает антикоррупционная организация Transparency International Ukraine.

В организации пояснили, что после того, как 25 мая г-н Матиос опубликовал на своей личной странице в Facebook информацию с нецензурной лексикой, Transparency International обратилась в комиссию прокуроров с жалобой на его неподобающее поведение, ведь это - "нарушение требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров".

Кроме того, журналист Алексей Бобровников 23 июня публично сообщил о том, что Анатолий Матиос предлагал ему $10 тысяч за подготовку журналистского сюжета о расследовании конкретного производства в выгодном для него свете.

"Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - добавили в организации.