Экс-представитель Украины в ООН: Янукович подыграл России как стране-агрессору

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Бывший представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в Оболонском суде Киева заявил, что Виктор Янукович способствовал аннексии Крыма Россией, обратившись к Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.

По его словам, это подтверждает письмо Виктора Януковича, который был представлен Россией в Совете Безопасности ООН и получил статус официального документа организации.

Юрий Сергеев выступил в качестве свидетеля по делу о государственной измене Виктора Януковича.

"Хотел он того или не хотел, но Виктор Янукович подыграл России как стране-агрессору", - заявил он.

"Это письмо Россия использовала для легитимизации интервенции в Крыму", - отметил Юрий Сергеев.

Виктора Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к власти в России 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

В отличие от письма Сергея Аксенова, письму экс-президента Януковича был присвоен статус официального документа ООН Юрий Сергеев

Процесс над Виктором Януковичем стал возможным благодаря введению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода.

Верховная Рада отстранила Януковича от должности 22 февраля 2014 года и вскоре он бежал в Россию.

Юрий Сергеев привел в суде подробности событий конца февраля - начала марта 2014 года.

Легитимизация интервенции в Крыму

Именно тогда постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин представил письмо Виктора Януковича к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

Экс-представитель Украины при ООН подчеркнул, что сначала на заседании СБ ООН 1 марта, на котором украинская делегация отмечала факты агрессии России, российская делегация, обосновывая введение войск в Крым, продемонстрировала письменное обращение тогдашнего премьера АРК Сергея Аксенова.

"Виталий Чуркин имел очень жесткую линию, он действовал, как ему поручили. Он отмечал, что причиной российской интервенции в Крыму были "осуществление государственного переворота в Украине", опасность для русскоязычного населения и Черноморского флота. На вопрос, приглашал ли вас кто-то, было представлено письмо Аксенова", - сказал Юрий Сергеев.

По его словам, все члены СБ ООН заявляли, что никаких угроз жителям Крыма не было, и Сергей Аксенов не имел полномочий приглашать иностранные войска, поскольку это может делать только законная украинская власть, а именно - парламент.

Как рассказал Юрий Сергеев, через два дня, 3 марта, представитель РФ Виталий Чуркин, аргументируя интервенцию в Крым, продемонстрировал письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину.

"В отличие от письма Сергея Аксенова, письму экс-президента Януковича был присвоен статус официального документа ООН. Он был распространен между членами СБ ООН. Именно это заседание 3 марта стало ключевым для того, чтобы опровергнуть объявленные Россией мотивы интервенции и обвинить Российскую Федерацию в посягательстве на территориальную целостность Украины. Все страны, включая Китай, который часто выступал союзником России во время голосований, это признали", - заявил Юрий Сергеев.

Экс-представитель Украины при ООН сказал, что он бы хотел прекратить "инсинуации" вокруг событий начала марта 2014 года, которые появились после того, как он дал предварительные показания в Нью-Йорке следователю по делу против Виктора Януковича.

"Я подчеркиваю, что никаких инсинуаций, которые бы давали повод для других трактовок тех событий, нет", - заявил он.

Накануне допроса в Оболонском суде Киева в СМИ распространялась информация о том, что показания Юрия Сергеева могут поставить под сомнение доказательства государственного обвинения по делу.