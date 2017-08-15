Во Франции за смертельную драку в Рио арестован бразильский певец

Копірайт зображення RIO POICE Image caption Полиция Рио объявила в розыск четырех подозреваемых

В Париже полиция арестовала бразильского певца Валтерсона Феррейру Кантуарию в связи с дракой, которая закончилась смертью туриста.

Певца, более известного под своим сценическим именем Тодди Кантуария, подозревают в избиении аргентинского туриста под ночным клубом в Рио-де-Жанейро в марте.

Турист, 28-летний Матиас Себастьян Карена, упал на землю и ударился головой.

Позже он умер от травм головы, полученных во время драки.

Полиция Рио подозревает Тодди Кантуарию в том, что именно он нанес удар, сбивший погибшего с ног.

Драку в фешенебельном районе Рио зафиксировали камеры наблюдения.

В то же время местные СМИ сообщили, что драка произошла в ночном клубе из-за стоимости коктейлей.

На видео с камер наблюдения видно, как мужчина бьет Себастьяна Карену и тот падает на землю. После этого туристу наносят еще несколько ударов уже на земле.

Полиция Рио выдала ордера на арест четырех подозреваемых, среди которых певец Кантуария, который пел в бразильской группе Karametade.

До своего ареста Кантуария сбежал в Мадрид, а оттуда в Париж.

Ожидается, что певца экстрадируют в Бразилию, где состоится суд. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.