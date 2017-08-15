В Португалии дерево задавило 11 человек
- 15 августа 2017
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По меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили травмы в результате падения дерева во время религиозной церемонии на португальском острове Мадейра, сообщают португальские СМИ.
На одном из видео видно, как дерево падает на переполненную людьми площадь в пригороде города Фуншал. Люди собрались там на религиозный праздник.
Среди погибших - двое детей, сообщает португальский телеканал RTP.
Праздник Богоматери является одним из самых масштабных и известных религиозных торжеств на Мадейре.