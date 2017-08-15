В Нидерландах решили не наказывать за снятое в церкви порно

Копірайт зображення Alamy Image caption В здании церкви для очищения от осквернения была проведена специальная воскресная служба всепрощения

Голландские власти отклонили жалобу администрации католической церкви Святого Иосифа в городе Тилбург, в здании которой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне.

Ролик был выложен в интернет в начале года, появившись на одном из голландских порносайтов.

По мнению голландской прокуратуры, видео действительно можно считать оскорбительным, но привлечь к суду его производителей не представляется возможным, поскольку закон о богохульстве был давно отменен.

Священник церкви святого Иосифа Ян ван Норвеген говорит, что недоволен принятым решением. Еще один служитель церкви заявил, что в системе правосудия страны есть огромный изъян.

Порнографическая короткометражка появилась на сайте голландской порнозвезды Ким Холланд в январе. По сообщению местных СМИ, после разразившегося скандала она извинилась, заявив при этом, что видео было снято не связанным с сайтом продюсером. Актриса пообещала, что материал будет удален.

"Богохульство - не преступление"

В здании церкви для очищения от осквернения была проведена специальная воскресная служба всепрощения. Руководство церкви обратилось к прокурору, однако жалоба не была удовлетворена.

"Мы считаем, что это (видео. - Ред.) оскорбительно по сути, но мы внимательно изучили законодательную базу и нашли оснований для уголовного преследования. Богохульство - не преступление, а вопрос о незаконном проникновении на территорию здесь не стоит", - заявил пресс-секретарь прокуратуры.

Теперь руководству церкви предстоит решить, стоит ли начинать гражданское судебное разбирательство.

Решение прокуратуры особенно потрясло Харри де Сварта - представителя руководства храма. Он уверен, что создатели фильма должны были перелезть через забор, чтобы попасть в исповедальную комнату.

"Министерство юстиции полагает, что нам нужно было повесить табличку "Вход воспрещен" на воротах церкви. И только в таком случае мы сможем привлекать к ответственности тех, кто занимается подобными делами. Но вешать такую табличку на входе в церковь - это же полный абсурд", - сказал он в интервью телерадиокомпании Omroep Brabant.

Служитель Ван Норвеген переживает, что этот случай может послужить прецедентом. "Если подобное происходит в церкви, ратуше или ресторане, то это может произойти где угодно", - заявил он.