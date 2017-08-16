Трамп вновь осудил обе стороны протестов в Вирджинии

Копірайт зображення Getty Images Image caption 32-летняя Хезер Хейер погибла и по меньшей мере 19 человек пострадали в результате столкновений в Вирджинии

Президент США Дональд Трамп вновь осудил обе стороны беспорядков в городе Шарлоттсвилль в американском штате Вирджиния, в которых погиб один человек.

В своем заявлении в понедельник он выступил против расизма: "Расизм - это зло и те, кто совершает насилие во имя его, преступники и бандиты".

Американский лидер сказал, что "Ку-клукс-клан", неонацисты и сторонники идеи господства белых "противны" всему, что ценят американцы.

Но уже во вторник, выступая в Нью-Йорке, он также обвинил левых протестующих в подстрекательстве ультраправых.

Трамп также объяснил то, что ему понадобилось некоторое время, чтобы сформировать свою позицию, тем, что сначала ему надо было установить все факты.

В выходные его критиковали за отсутствие заявления с осуждением ультраправых.

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32-летняя Хезер Хейер погибла и по меньшей мере 19 человек пострадали в результате инцидента в Вирджинии, где с субботы проходят протесты ультраправых и их оппонентов. Автомобиль въехал в толпу выступавших против митинга сторонников расизма.

Дональд Трамп сказал, что водитель опозорил себя и всю страну.

После инцидента он также заявил, что правоохранители не пожалеют ресурсов для защиты американских граждан. По его словам, тем, кто совершает акты насилия на почве нетерпимости, не избежать ответственности.

Трамп уже подвергался критике из рядов собственной республиканской партии за свои комментарии по поводу столкновений. Сначала он осудил насилие "со многих сторон" протеста, выделив отдельно ультраправых.

Его слова сразу раскритиковали, как среди демократов, так и среди республиканцев.

В понедельник он заявил о всестороннем осуждения насилия в Шарлоттсвилле.

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"Мы осуждаем это огромное проявление ненависти, фанатизма и насилия, - сказал он. - В Америке этому нет места".

Он почтил жертв протестов, а также двух полицейских, погибших в результате катастрофы вертолета во время столкновений.

С чего все началось

В субботу в Шарлоттсвилле сотни ультраправых активистов собрались на марш "Объединим правых", заявленный как акция протеста против планов демонтажа статуи генерала Роберта Ли в парке Освобождение (чернокожих рабов) в центре Шарлоттсвилля.

Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевшей поражение в Гражданской войне в США в 1861-65 годах.

Среди митингующих было много радикалов, включая неонацистов, альтернативных правых (белых неонацистов) и активистов расистской организации "Ку-клукс-клан".

Копірайт зображення AFP Image caption На протестах были замечены представители "Ку-клукс-клана"

Марш ультраправых вызвал контракции со стороны антифашистов и активистов других левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки. Власти объявили в городе чрезвычайное положение и направил туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.

Инцидент с наездом автомобиля на толпу противников ультраправых произошел, когда оба митинга уже начинали расходиться.

Многие обозреватели считают, что приход к власти Дональда Трампа в США дал новый импульс ультраправым движениям в США.

Правозащитная организация Southern Poverty Law Center заявила, что "победа Трампа наэлектризовала ультраправых, которые видят в нем поборника идеи того, что Америка является принципиально страной белого человека".‎‎