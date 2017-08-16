Сутки в АТО: ранены трое военных

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За минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие, двое украинских военных ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении боевики стреляли в районе Красногоровки и Павлополя.

На луганском направлении сепаратисты из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям ВСУ на подступах к Крымскому и Троицкому, обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

На донецком направлении продолжались обстрелы Авдеевской промзоны.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.