Антикоррупционеру Шабунину объявили подозрение

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2012-м Виталий Шабунин создал и возглавил "Центр противодействия коррупции"

Председателю правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Объявление произошло в Днепровском отделении полиции Киева.

Статья, которую инкриминируют активисту, предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или ограничение или лишение свободы до трех лет.

В ЦПК заявили об "очевидном политическом подтексте дела".

Повод для драки

Речь идет о случае, который произошел 8 июня, когда Виталий Шабунин ударил в лицо журналиста Всеволода Филимоненко около Днепровского военного комиссариата. Инцидент зафиксирован на видео.

Всеволод Филимоненко утверждает, что Виталий Шабунин ударил его за вопрос: "Почему не воюешь в АТО?". Он заявил, что у него травма челюсти и сотрясение мозга.

"Я озвучил ему, за что я его ударил. Он, манипулируя смертью друга нашей работницы, члена нашего правления, довел ее до слез, специально давил и довел ее до истерики. Это ущерб, причиненный намеренно, именно за это я его ударил", - сказал в среду Виталий Шабунин.

Были видны следы избиения, которых не могло быть от одного удара, нанесенного Шабуниным Заявление ЦПК

В подозрении указано, что удар Виталия Шабунина "вызвал длительное расстройство здоровья последнего (Всеволода Филимоненко. - Ред.) в виде закрытой травмы лица".

Сторонники Виталия Шабунина называют журналиста провокатором, помощником депутата Сергея Мельничука и говорят, что Шабунин ударил его "за систематические оскорбления и травлю команды ЦПК".

При этом добавляют, что от удара пострадавший не мог получить повреждения средней тяжести. Тем более, что он сам вызвал себе скорую, в итоге отказавшись от помощи, а позже в тот день "брызнул газовым баллончиком в лицо Виталию Шабунин и присутствующим журналистам".

"Вечером того же дня Филимоненко появился на телеэкранах, где были видны следы избиения, которых не могло быть от одного удара, нанесенного Шабуниным", - говорится в заявлении ЦПК.

Кто такой Виталий Шабунин: