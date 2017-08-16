Антикоррупционеру Шабунину объявили подозрение
Председателю правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести.
Объявление произошло в Днепровском отделении полиции Киева.
Статья, которую инкриминируют активисту, предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или ограничение или лишение свободы до трех лет.
В ЦПК заявили об "очевидном политическом подтексте дела".
Повод для драки
Речь идет о случае, который произошел 8 июня, когда Виталий Шабунин ударил в лицо журналиста Всеволода Филимоненко около Днепровского военного комиссариата. Инцидент зафиксирован на видео.
Всеволод Филимоненко утверждает, что Виталий Шабунин ударил его за вопрос: "Почему не воюешь в АТО?". Он заявил, что у него травма челюсти и сотрясение мозга.
"Я озвучил ему, за что я его ударил. Он, манипулируя смертью друга нашей работницы, члена нашего правления, довел ее до слез, специально давил и довел ее до истерики. Это ущерб, причиненный намеренно, именно за это я его ударил", - сказал в среду Виталий Шабунин.
В подозрении указано, что удар Виталия Шабунина "вызвал длительное расстройство здоровья последнего (Всеволода Филимоненко. - Ред.) в виде закрытой травмы лица".
Сторонники Виталия Шабунина называют журналиста провокатором, помощником депутата Сергея Мельничука и говорят, что Шабунин ударил его "за систематические оскорбления и травлю команды ЦПК".
При этом добавляют, что от удара пострадавший не мог получить повреждения средней тяжести. Тем более, что он сам вызвал себе скорую, в итоге отказавшись от помощи, а позже в тот день "брызнул газовым баллончиком в лицо Виталию Шабунин и присутствующим журналистам".
"Вечером того же дня Филимоненко появился на телеэкранах, где были видны следы избиения, которых не могло быть от одного удара, нанесенного Шабуниным", - говорится в заявлении ЦПК.
Кто такой Виталий Шабунин:
- в 2006 году стал депутатом горсовета Ровно;
- баллотировался в Верховную Раду в 2014 году под пятым номером в списке партии "Гражданская позиция";
- в 2012 году создал "Центр противодействия коррупции" и возглавил его,
- среди направлений деятельности организации: выявление схем при закупке лекарств, контроль над госзакупками в целом, инициирование рассмотрения законов о "Национальном антикоррупционном бюро Украины" (в 2015 Виталий Шабунин возглавлял Совет общественного контроля НАБУ), о создании открытого госреестра бенефициарных владельцев юридических лиц и открытии доступа к реестрам имущества;
- представители организации и сам Виталий Шабунин последовательно критикуют президента Петра Порошенко и членов его партии;
- ГПУ подозревает центр в уклонении от уплаты налогов и присвоении финансовой помощи от США;
- оппоненты также упрекают активиста в получении высокой зарплатой и недавном приобретении дома под Киевом. По его словам, дом имеет площадь 120 квадратных метров и стоит 83 тыс. долларов;
- Следственное управление фискальной службы Киева возбудило против руководителей ЦПК уголовное производство. В центре утверждают, что это сделали по заявлению бывшего помощника депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко ради продолжения давления на организацию.
- в июне 2017 года ему вручили повестку из военкомата, хотя, по его словам, с 2000 года он непригоден к службе по состоянию здоровья.