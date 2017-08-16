Третья женщина обвинила Полански в сексуальных домогательствах

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Еще одна женщина заявила, что в 1970-х годах она подверглась сексуальным домогательствам со стороны режиссера Романа Полански.

Женщина, которую называют Робин, заявила на пресс-конференции, что сексуальные домогательства имели место в 1973 году, когда ей было 16 лет. Она стала третьей женщиной, обвиняющей Полански в растлении несовершеннолетней.

Роман Полански бежал из США в 1978 году после того, как его обвинили в изнасиловании 13-летней девушки.

Его жертва Саманта Геймер обратилась в суд Лос-Анджелеса в июне с просьбой закрыть дело против него.

Она сказала, что простила режиссеру нападение и хочет покоя для себя и своей семьи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Саманта Геймер хочет, чтобы дело против Полански закрыли

Робин и ее адвокат Глория Аллред не могут подать на Полански в суд, поскольку срок давности уже истек.

Однако она могла бы свидетельствовать против него по делу, связанному с Самантой Геймер.

Она сказала журналистам, что "разгневана" тем, что дело против 83-летнего Полански могут закрыть, и считает, что он все еще должен ответить за изнасилование Саманты Геймер.

"На следующий день, когда это произошло, я рассказала подруге, что господин Полански сделал со мной", - сказала она.

"Причиной моего молчания, за исключением этого одного разговора, было то, что я не хотела, чтобы мой отец сделал то, что могло бы заставить его на всю жизнь сесть в тюрьму", - добавила Робин.

Адвокаты Полански еще не прокомментировали последние обвинения.

Копірайт зображення FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images Image caption Адвокат Глория Алред и ее клиентка Робин

В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила Романа Полански в сексуальных домогательствах в Париже в 1983 году, когда ей было 16 лет. Ее также представляла адвокат Глория Алред.

В 1977 году Романа Полански обвинили в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер. Он признал свою вину в суде, после чего тайно покинул США, где ему грозило заключение до 50 лет. Кинорежиссер живет в Париже.

В 2015 году польский суд рассматривал запрос США об экстрадиции режиссера, но отклонил его.

Фильмы Полански, созданные до и после бегства из США, не раз получали престижные международные премии. Лента "Пианист" является лауреатом "Оскара", однако получить премию в 2002 году режиссер не смог, так как не решился поехать в США.