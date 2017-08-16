В Нигерии женщины-смертницы убили 27 человек

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В Нигерии три женщины-смертницы совершили нападение, в котором погибли 27 человек, сообщили чиновники.

Еще десятки людей получили ранения в результате того, что женщины взорвали себя у лагеря беженцев на окраине Майдугури в штате Борно, который считается оплотом исламистских боевиков "Боко Харам".

В последние несколько месяцев в Нигерии наблюдается рост насилия.

В отчете, обнародованном американскими антитеррористическими экспертами, указано, что это первое нападение в истории, в котором участвовало больше женщин-смертниц, чем мужчин.

Баба Кура, член группы волонтеров, созданной для борьбы с джихадистами, рассказал AFP, что первая смертница привела в действие взрывное устройство возле лагеря, что вызвало панику.

"Продавцы пытались закрыть свои магазины, когда две смертницы совершили взрыв, увеличивший число жертв", - сказал он.

В прошлом году правительство Нигерии заявило, что "Боко Харам" потерпела поражение.

Но журналисты сообщают, что армия не смогла остановить нападения, и люди продолжали покидать свои дома в штате Борно и селиться в лагерях для беженцев.