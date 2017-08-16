Дэниел Крэйг подтвердил, что вновь сыграет Бонда

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Актер Дэниел Крэйг заявил, что он возвращается на экраны как Джеймс Бонд.

На телешоу актера спросили, сыграет ли он тайного агента снова. Крэйг ответил: "Да".

Актер, сыгравший агента 007 в последних четырех фильмах "бондианы", до сих пор отказывался говорить о том, будет ли сниматься в продолжении киноэпопеи.

Следующий фильм о Джеймсе Бонде, который станет 25 лентой о тайном агенте, выйдет в ноябре 2019 года.

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Дэниел Крэйг говорит, что это будет его последняя роль шпиона.

"Я просто хочу уйти с достоинством, и я не могу ждать", - сказал актер.

49-летний актер всего за день до этого отказывался подтверждать слухи о своем возвращении.

"Решение не принято", - заявлял он в эфире Бостонской радиостанции Magic 106.7.

"Они отчаянно принялись за дело, и я бы теоретически с радостью снимался, но решения еще нет", - сказал актер.

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Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда сменил Пирса Броснана и дебютировал в "Казино Рояль" в 2006 году.

С тех пор он сыграл шпиона в фильмах "Квант милосердия" (2008), "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015).