Дэниел Крэйг подтвердил, что вновь сыграет Бонда
Актер Дэниел Крэйг заявил, что он возвращается на экраны как Джеймс Бонд.
На телешоу актера спросили, сыграет ли он тайного агента снова. Крэйг ответил: "Да".
Актер, сыгравший агента 007 в последних четырех фильмах "бондианы", до сих пор отказывался говорить о том, будет ли сниматься в продолжении киноэпопеи.
Следующий фильм о Джеймсе Бонде, который станет 25 лентой о тайном агенте, выйдет в ноябре 2019 года.
Дэниел Крэйг говорит, что это будет его последняя роль шпиона.
"Я просто хочу уйти с достоинством, и я не могу ждать", - сказал актер.
49-летний актер всего за день до этого отказывался подтверждать слухи о своем возвращении.
"Решение не принято", - заявлял он в эфире Бостонской радиостанции Magic 106.7.
"Они отчаянно принялись за дело, и я бы теоретически с радостью снимался, но решения еще нет", - сказал актер.
Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда сменил Пирса Броснана и дебютировал в "Казино Рояль" в 2006 году.
С тех пор он сыграл шпиона в фильмах "Квант милосердия" (2008), "Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015).