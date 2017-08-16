Концерн "Антонов" временно возглавил Кривоконь
Исполняющим обязанности президента предприятия "Антонов" стал Александр Кривоконь. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", в состав которого входит концерн.
Соответствующий приказ был подписан 15 августа.
По сообщению, новый руководитель предприятия должен обеспечить выполнение плана строительства самолетов и ускорить выход "Антонова" на международный рынок беспилотников.
Предыдущий президент "Антонова" Александр Коцюба накануне заявил о своей отставке. По сообщению компании, он вернется в частный бизнес.
До назначения в "Антонов" Александр Кривоконь работал директором Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), что также входит в состав "Укроборонпрома".
Ранее занимал руководящие должности на Южном машиностроительном заводе им. Макарова, заводе им. Малышева, корпорации "Горные машины" (сейчас - Corum group) и др.
25 июля Кабинет министров обнародовал постановление о ликвидации госконцерна "Антонов". Это связано с переходом всех его предприятий в состав "Укроборонпрома".
В первом полугодии 2017 года "Антонов" получил 22,7 млн гривен чистой прибыли.