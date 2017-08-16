Концерн "Антонов" временно возглавил Кривоконь

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Исполняющим обязанности президента предприятия "Антонов" стал Александр Кривоконь. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", в состав которого входит концерн.

Соответствующий приказ был подписан 15 августа.

По сообщению, новый руководитель предприятия должен обеспечить выполнение плана строительства самолетов и ускорить выход "Антонова" на международный рынок беспилотников.

Предыдущий президент "Антонова" Александр Коцюба накануне заявил о своей отставке. По сообщению компании, он вернется в частный бизнес.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент "Антонова" Александр Коцюба руководил авиастроительным предприятием более года

До назначения в "Антонов" Александр Кривоконь работал директором Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), что также входит в состав "Укроборонпрома".

Ранее занимал руководящие должности на Южном машиностроительном заводе им. Макарова, заводе им. Малышева, корпорации "Горные машины" (сейчас - Corum group) и др.

25 июля Кабинет министров обнародовал постановление о ликвидации госконцерна "Антонов". Это связано с переходом всех его предприятий в состав "Укроборонпрома".

В первом полугодии 2017 года "Антонов" получил 22,7 млн гривен чистой прибыли.