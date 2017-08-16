Полторак назвал "фейком" данные об украинских ракетах для КНДР

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Министр обороны Степан Полторак категорически опроверг информацию о якобы поставках Украиной ракетных технологий в КНДР.

"Это очередной фейк", - заявил украинский министр.

"Россия, или те люди, которые не очень хотели бы видеть Украину крепким, самостоятельным государством, пытаются нас привязать ко всем скандалам в мире. Это очередная привязка к тому, чего нет и быть не могло", - добавил Полторак.

Накануне The New York Times опубликовала статью с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан с украинским заводом, говорят исследователи". Газета ссылается, в частности, на исследования специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана.

Эти данные первым отверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. В заявлении, опубликованном во вторник, Турчинов назвал информацию о передаче ракетных технологий КНДР "ложной".

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами", - заявил он.

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявило, что никогда не имело и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

"Ракеты и ракетные комплексы военного назначения за время независимости Украины Южмашем не выпускались и не выпускаются", - заявил предприятие.