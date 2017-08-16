НАБУ: суд тормозит некоторые дела больше года

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Существуют дела, подготовительное заседание по которым суд не назначает больше года - об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Судебное разбирательство еще не начато в 22-х из 81-го дела, по которым детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции.

"Среди причин "затягивания" рассмотрения, кроме проблем с определением подсудности, стоит отметить отпуска судей, неявку участников процесса, длительное рассмотрение апелляционных жалоб на возвращение обвинительного акта и т.д.", - говорится в сообщении ведомства.

Большинство дел, по которым были приняты судебные решения - это "соглашения о признании виновности со второстепенными участниками коррупционных схем".

В качестве примера в НАБУ привели дело по обвинению должностных лиц Васильковского райсовета, подготовительное заседание по которому назначили на 8 августа, при этом обвинительный акт был передан еще 30 июня 2016 года.

"В течение года судебные заседания переносились из-за болезни и неявки защитников, увольнения судей Верховной Радой Украины и невозможности формирования нового состава коллегии, а также обвинительный акт возвращался судом прокурору, однако это решение впоследствии было отменено апелляционной инстанцией", - рассказали в бюро.

По делу так называемых "тернопольских прокуроров", продолжают в НАБУ, подготовительное заседание не могут провести более восьми месяцев.

"Учитывая достаточно медленный рассмотрение дел, Бюро отмечает необходимость скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который поставит "точку" в делах от НАБУ и САП", - добавили в заявлении.