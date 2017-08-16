Филиппинская полиция убила 32 человека во время нарко-рейда
Филиппинская полиция убила 32 человека во время рейда против наркотиков. Это самое большое количество жертв за один день в войне страны с наркотиками.
Рейды продолжались 24 часа 15 августа в провинции Булакан, к северу от столицы страны Манилы.
Полиция отметила, что погибших подозревали в преступлениях, связанных с наркотиками, они были вооружены и оказывали сопротивление офицерам.
Тысячи людей были убиты после того, как президент Родриго Дутерте начал противоречивую войну с наркотиками в 2016 году.
Кампания, направленная на уничтожение торговли наркотиками, спровоцировала международную критику из-за количества погибших. Президент Дутерте в прошлом разрешил убийство без суда.
По сообщениям, операция, длившаяся с полуночи до полуночи, состояла из десятков рейдов, проведенных в Булакане.
Более 100 человек арестовали, полиция изъяла наркотики и оружие.
В то же время, как отмечает корреспондент ВВС Говард Джонсон, многие жители Филиппин поддерживают такую войну. Они утверждают, что улицы города стали более безопасными.
Правозащитники обвиняют филиппинскую полицию в планировании убийств без суда и получении от них прибыли.
Полиция утверждает, что подозреваемых убивают, когда они оказывающих вооруженное сопротивление, однако эти заявления вызывают немало споров.
Президент Дутерте временно прекратил кампанию по борьбе с наркотиками в январе, он обещал реорганизовать подразделение по борьбе с наркотиками. Кампанию возобновили в марте.