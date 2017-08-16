Филиппинская полиция убила 32 человека во время нарко-рейда

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Филиппинская полиция убила 32 человека во время рейда против наркотиков. Это самое большое количество жертв за один день в войне страны с наркотиками.

Рейды продолжались 24 часа 15 августа в провинции Булакан, к северу от столицы страны Манилы.

Полиция отметила, что погибших подозревали в преступлениях, связанных с наркотиками, они были вооружены и оказывали сопротивление офицерам.

Тысячи людей были убиты после того, как президент Родриго Дутерте начал противоречивую войну с наркотиками в 2016 году.

Кампания, направленная на уничтожение торговли наркотиками, спровоцировала международную критику из-за количества погибших. Президент Дутерте в прошлом разрешил убийство без суда.

По сообщениям, операция, длившаяся с полуночи до полуночи, состояла из десятков рейдов, проведенных в Булакане.

Более 100 человек арестовали, полиция изъяла наркотики и оружие.

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В то же время, как отмечает корреспондент ВВС Говард Джонсон, многие жители Филиппин поддерживают такую ​​войну. Они утверждают, что улицы города стали более безопасными.

Правозащитники обвиняют филиппинскую полицию в планировании убийств без суда и получении от них прибыли.

Полиция утверждает, что подозреваемых убивают, когда они оказывающих вооруженное сопротивление, однако эти заявления вызывают немало споров.

Президент Дутерте временно прекратил кампанию по борьбе с наркотиками в январе, он обещал реорганизовать подразделение по борьбе с наркотиками. Кампанию возобновили в марте.