Умерла актриса Вера Глаголева
В США скончалась российская актриса и режиссер Вера Глаголева, сообщают российсие СМИ.
Смерть Глаголевой подтвердила ее подруга, актриса Лариса Гузеева. "Да, она умерла", - сказала РИА Новости Гузеева.
Информацию о смерти актрисы российским агентствам "Интерфакс" и ТАСС подтвердили источники в кинематографических кругах.
Вера Глаголева снялась в десятках популярных фильмов и сериалов. Среди ее работ - "Бедная Саша", "Воскресный папа", "Не стреляйте в белых лебедей".
Пик актерской карьеры Веры Глаголевой пришелся на начало 1980-х годов. В 1983-м она сыграла главную женскую роль в фильме "Выйти замуж за капитана", получив признание критиков.
В 1990 годы Вера Глаголева получила известность как режиссёр, сняв фильм по сценарию Светланы Грудович "Сломанный свет" об актёрах, которые после развала СССР не могут найти работу.
В 2015 году в прокат вышел фильм "Две женщины" с британцем Рэйфом Файнсом в главной роли, к которому Глаголева также написала сценарий.
Официально о причине смерти не сообщается, анонимные источники информагентств говорят, что актриса могла умереть от онкологического заболевания.
Онкологию у Глаголевой заподозрили в марте этого года, когда она, как сообщали СМИ, попала в реанимацию в Москве.