Умерла актриса Вера Глаголева

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В США скончалась российская актриса и режиссер Вера Глаголева, сообщают российсие СМИ.

Смерть Глаголевой подтвердила ее подруга, актриса Лариса Гузеева. "Да, она умерла", - сказала РИА Новости Гузеева.

Информацию о смерти актрисы российским агентствам "Интерфакс" и ТАСС подтвердили источники в кинематографических кругах.

Вера Глаголева снялась в десятках популярных фильмов и сериалов. Среди ее работ - "Бедная Саша", "Воскресный папа", "Не стреляйте в белых лебедей".

Пик актерской карьеры Веры Глаголевой пришелся на начало 1980-х годов. В 1983-м она сыграла главную женскую роль в фильме "Выйти замуж за капитана", получив признание критиков.

В 1990 годы Вера Глаголева получила известность как режиссёр, сняв фильм по сценарию Светланы Грудович "Сломанный свет" об актёрах, которые после развала СССР не могут найти работу.

В 2015 году в прокат вышел фильм "Две женщины" с британцем Рэйфом Файнсом в главной роли, к которому Глаголева также написала сценарий.

Официально о причине смерти не сообщается, анонимные источники информагентств говорят, что актриса могла умереть от онкологического заболевания.

Онкологию у Глаголевой заподозрили в марте этого года, когда она, как сообщали СМИ, попала в реанимацию в Москве.