Стрельба с участием Мельничука: открыто уголовное производство

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Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту инцидента с участием депутата Верховной Рады Сергея Мельничука.

Досудебное расследование начали по факту умышленного препятствования "депутатом Украины Сергеем Мельничуком выполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду по ул. Сабурова на Троещине, и их возвращении Управлению образования Деснянской районной в г. Киеве администрации", - уточнили в прокуратуре.

Появившуюся во вторник в СМИ информацию о конфликте проверят, отметили в ведомстве.

Кроме того, Нацполиция зарегистрировала еще одно уголовное производство по статье "хулиганство".

"Вопрос об объединении этих уголовных производств будет решен в ходе досудебного следствия", - подчеркнули в прокуратуре.

В полиции Киева накануне в комментарии BBC Украина не подтверждали причастность депутата к инциденту.

Однако в ведомстве подтвердили факт стрельбы и уточнили, что инцидент произошел "в результате конфликта, когда люди заблокировали транпортное средство, выбили там окно и повредили колеса".

Как сообщила полиция в комментарии "112.ua" во вторник, стрелял охранник Мельничука.

Сергей Мельничук является бывшим командиром батальона "Айдар". ГПУ ранее обвиняла его в создании бандитской группировки из подчиненных ему добровольцев, бандитизме и других преступлениях - в частности, в разбойных нападениях, похищениях людей, завладении транспортным средством и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

В суд обвинительный акт Генеральная прокуратура передала осенью прошлого года.