Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

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Суд избрал председателю правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца. Об этом сообщили в ЦПК на Facebook.

В среду ему объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Статья, которую инкриминируют активисту, предусматривает исправительные работы сроком до двух лет или ограничение или лишение свободы до трех лет.

В ЦПК заявили об "очевидном политическом подтексте дела".

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Речь идет о случае, который произошел 8 июня, когда Виталий Шабунин ударил в лицо журналиста Всеволода Филимоненко около Днепровского военного комиссариата. Инцидент зафиксирован на видео.

Всеволод Филимоненко утверждает, что Виталий Шабунин ударил его из-за вопроса: "Почему не воюешь в АТО?". Он заявил, что у него травма челюсти и сотрясение мозга.

Сторонники Виталия Шабунина называют журналиста провокатором, помощником депутата Сергея Мельничука и говорят, что Шабунин ударил его "за систематические оскорбления и травл. команды ЦПК".

Шабунин считает дело об избиении им Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", заказным.

В ГПУ сообщили, что информация о причастности Филимоненко к журналистской деятельности, а также мотивы нанесения ему Шабуниным телесных повреждений будет тщательно проверены, после чего будет принято процессуальное решение.