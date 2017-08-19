Сутки в АТО: трое раненых, 25 обстрелов

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Боевики за минувшие сутки совершили 25 обстрелов. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Боевики используют при этом в основном гранатометы и стрелковое оружие, говорится в сообщении штаба.

Основным эпицентром противостояния остается Авдеевская промзона. После 18 часов боевики там трижды обстреливали позиции военных из минометов, танка и гранатометов. Украинская армия открывала ответный огонь.

Во время одного из таких противостояний один украинский военный получил ранения.

На мариупольском направлении боевики из 82-милиметового миномета и крупнокалиберных пулеметов почти час стреляли по укреплениям на подступах к Чермалыку.

Под конец суток под огнем оказались украинские позиции неподалеку от Павлополя, Лебединского, Широкина. В результате обстрела опорного пункта в районе Водяного еще один украинский военный получил ранения.

На луганском направлении вечером было относительно спокойно.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.