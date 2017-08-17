Испания: за сутки спасли 600 мигрантов

Копірайт зображення EPA Image caption В ООН говорят, что в Испанию в этом году могут прибыть больше мигрантов, чем в Греции

В береговой охране Испании говорят, что в течение суток спасли 600 мигрантов из Марокко - несмотря на спад количества людей, прибывающих из Африки в Европу.

Спасенные люди передвигались на 15 плавсредствах, в том числе - на катамаранах для детей и водных мотоциклах. С ними были 35 детей и один младенец.

В ООН говорят, что в этом году в страну прибыли уже более 9 тысяч мигрантов - втрое больше, чем в 2016-м.

Считают, что при попытке пересечь море погибли более 120 человек.

Увеличение числа мигрантов означает, что Испания может обогнать Грецию по количеству ищущих убежища, которые добрались в страну по морю. Об этом ранее говорили в Международной организации по миграции.

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Большинство из них пытаются переплыть Гибралтарский пролив шириной 12 км. Многие мигранты делают это на дешевых детских катамаранах без моторов.

Некоторые сообщает испанской власти о своем местонахождении с помощью соцсетей, только оказавшись в территориальных водах страны.

Однако лидером по количеству прибывших мигрантов остается Италия, куда с начала года из Ливии прибыли уже 100 тысяч человек. В Международной организации по миграции говорят, что при этом погибли 2242 человека.

По словам береговой охраны, в июне только за один день в Средиземном море в направлении Ливии спасли более 5000 человек.

Среди людей, прибывающих в Испанию по морю, не учитывают мигрантов испанских анклавов Сеуты и Мелии на севере Африки - единственных территорий ЕС, имеющих наземную границу с Африкой.