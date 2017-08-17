В Сьерра-Леоне хоронят жертв оползня

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Примерно половину из 400 человек, погибших в результате оползня и наводнения в окрестностях столицы Сьерра-Леоне Фритауна, уже похоронили, сообщили власти страны.

Следующие похороны перенесены на четверг, чтобы родные могли идентифицировать жертв.

600 человек все еще считаются пропавшими без вести после бедствия.

Президент страны Эрнест Бай Корома объявил семидневный траур и попросил о "незамедлительной поддержке".

В первую очередь похоронили тех, кого уже опознали, или чьи тела начали разлагаться.

Их похоронили на кладбище, где после вспышки в 2014 году хоронили жертв Эболы. Эта эпидемия в Сьерра-Леоне унесла примерно 4000 жизней.

После сильных дождей в ночь на понедельник размыло холм в районе Риджент, в результате чего он обрушился и накрыл дома.

Многие люди в это время спали.

"Эта катастрофа настолько страшная, что я сам чувствую себя сломленным", - сказал вице-президент Сьерра-Леоне Виктор Бокар Фох. По его словам, весь район оцепили, а жителей оттуда эвакуировали.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Люди ходили по затопленным улицам по пояс в грязной воде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дома в районе Риджент разрушены

В результате оползня и подтоплений сотни людей остались без крыши над головой.

Руководитель спасательных служб Сьерра-Леоне Кенли Роджерс сказал, что для преодоления последствий наводнения и оползня потребуется масштабная гуманитарная операция.