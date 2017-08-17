Адвокат Януковича сообщил о самоотводе

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Государственный защитник экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил о самоотводе по делу о государственной измене.

"Закон Украины о бесплатной правовой помощи исключает возможность привлечения нескольких адвокатов одновременно в одном уголовном производстве. Учитывая сложность этого уголовного производства..., считаю, что для более качественной и надлежащей защиты интересов В. Ф. Януковича я не могу участвовать в дальнейших судебных разбирательствах в этом уголовном производстве", - сказал адвокат на заседании суда в четверг.

Он попросил судей принять его отказ и передал соответствующее заявление. Судья Оболонского райсуда удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства адвоката о самоотводе.

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Виталия Мешечка назначили защищать Виктора Януковича за государственные средства после того, как он отозвал из судебного процесса своих адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Сидоренко.

Экс-президента, который скрывается в России, подозревают в государственной измене. В июне ГПУ объявила ему новые подозрения.

Судебный процесс постоянно затягивается из-за проблем с адвокатами и других процедурных вопросов.