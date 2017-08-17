В Индии родила 10-летняя изнасилованная девочка
10-летняя девочка, которая забеременела после изнасилования и которой индийский суд не разрешил сделать аборт, родила.
Девочку якобы неоднократно насиловал ее дядя. Мужчину уже арестовали.
Она не осознавала, что с ней произошло, о беременности ей тоже никто не говорил.
Роды, в результате которых на свет появилась девочка весом 2,55 кг, прошли в четверг утром.
Как сообщил BBC представитель власти, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.
• Индию всколыхнула история беременной 10-летней девочки
Родители не сразу заметили, что с ребенком происходит что-то не то.
Мать отвезла ее в больницу, когда девочка начала жаловаться на боли в животе, но было уже поздно.
Беременность установили на 32-й неделе, и врачи посоветовали суду не разрешать аборт на таком сроке, поскольку это "слишком рискованно" для здоровья девочки. Они также говорили, что плод развивается хорошо.
Ранее сообщалось, что девочка должна родить в сентябре.
История, получившая широкую огласку в СМИ, произошла в городе Чандигахр на севере Индии. Родители девочки очень обеспокоены тем, как произошедшее и такое чрезмерное внимание скажется на ее психологическом состоянии.
Ранее семья девочки заявляла, что не хочет заниматься новорожденным ребенком и отдаст его в детский дом.