В Индии родила 10-летняя изнасилованная девочка

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10-летняя девочка, которая забеременела после изнасилования и которой индийский суд не разрешил сделать аборт, родила.

Девочку якобы неоднократно насиловал ее дядя. Мужчину уже арестовали.

Она не осознавала, что с ней произошло, о беременности ей тоже никто не говорил.

Роды, в результате которых на свет появилась девочка весом 2,55 кг, прошли в четверг утром.

Как сообщил BBC представитель власти, мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.

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Родители не сразу заметили, что с ребенком происходит что-то не то.

Мать отвезла ее в больницу, когда девочка начала жаловаться на боли в животе, но было уже поздно.

Беременность установили на 32-й неделе, и врачи посоветовали суду не разрешать аборт на таком сроке, поскольку это "слишком рискованно" для здоровья девочки. Они также говорили, что плод развивается хорошо.

Ранее сообщалось, что девочка должна родить в сентябре.

История, получившая широкую огласку в СМИ, произошла в городе Чандигахр на севере Индии. Родители девочки очень обеспокоены тем, как произошедшее и такое чрезмерное внимание скажется на ее психологическом состоянии.

Ранее семья девочки заявляла, что не хочет заниматься новорожденным ребенком и отдаст его в детский дом.